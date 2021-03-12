3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
Milyonlarca kişi gündemde 3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen ve emeklilik ikramiyesi, maaşlarında önemli artışın olmasını bekleyen yüzbinlerce vatandaş son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Peki 3600 ek gösterge ile ilgili neler oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hangi açıklamaları yaptı? Milyonlarca kişinin beklediği gerçekleşecek mi, ek gösterge çıkacak mı? İşte ayrıntılar…
Milyonlarca kişi gündemde 3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen ve emeklilik ikramiyesi, maaşlarında önemli artışın olmasını bekleyen yüzbinlerce vatandaş son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Peki 3600 ek gösterge ile ilgili neler oldu? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hangi açıklamaları yaptı? Milyonlarca kişinin beklediği gerçekleşecek mi, ek gösterge çıkacak mı? İşte ayrıntılar…
3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Uzun zamandır olumlu gelişmelerin yaşanması için sabırsızlıkla beklenen ve güncel gelişmelerin yakından takip edildiği konuya dair tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki 3600 ek gösterge çıkarsa bu imkandan kimler faydalanabilecek? İşte detaylar…
EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin yakın bir zamanda açıklama yaptı. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.
Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.