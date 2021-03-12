3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.