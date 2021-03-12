Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...

İlk olarak Aralık 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs kısa sürede hızlı bir şekilde dünyaya yayıldı. Koronavirüs salgınında şu ana kadar olan vaka sayısı 118 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 milyona dayandı.