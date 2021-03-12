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Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...

Dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs hayatımızdan 1 yılı aşkın bir süre çaldı. Koronavirüsü durdurmak için gece gündüz çalışan çeşitli ilaç şirketleri aşı geliştirdiler. Geliştirilen aşılar koronavirüsten kurtulmak için insanlığın tek umudu oldu. Söz konusu aşılar dünyadaki tüm ülkeler sipariş edilip uygulanmaya başlandı. İlaç şirketleri koronavirüs aşısı ile resmen servetlerine servet ekledi. İşte aşı üreten şirketlerin dünyayı esir alan koronavirüsten kazançları ve borsa değerleri…

12.03.2021 12:44 - Son Güncelleme: 12.03.2021 12:44
Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...

İlk olarak Aralık 2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs kısa sürede hızlı bir şekilde dünyaya yayıldı. Koronavirüs salgınında şu ana kadar olan vaka sayısı 118 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 milyona dayandı.

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Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...

Koronavirüsü durdurmak için birçok şirket aşı çalışmalarına başladı.

Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan Covid-19'a karşı geliştirilen aşılar, yaklaşık üç aydır dünyanın çeşit yerlerinde uygulanıyor.

Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...

Koronavirüse karşı dünyanın birçok yerinde geliştirilen aşılar ile şirketler servetlerine servet kattılar.

Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...

İşte aşı üreten şirketlerin dünyayı esir alan koronavirüsten kazançları ve borsa değerleri…

Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...

BİONTECH - PFİZER (mRNA AŞISI)
Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen Biontech - Pfizer Covid-19 aşısı, dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşısı. Aşı mRNA teknolojisiyle geliştirilirken, aşının -70 santigrat sıcaklığında saklanması gerekiyor.