Koronavirüs aşısı servetlerine servet kattı! En çok kazananlar listesinin başında 2 Türk var! BioNTech, Moderna, Sinovac...
Dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs hayatımızdan 1 yılı aşkın bir süre çaldı. Koronavirüsü durdurmak için gece gündüz çalışan çeşitli ilaç şirketleri aşı geliştirdiler. Geliştirilen aşılar koronavirüsten kurtulmak için insanlığın tek umudu oldu. Söz konusu aşılar dünyadaki tüm ülkeler sipariş edilip uygulanmaya başlandı. İlaç şirketleri koronavirüs aşısı ile resmen servetlerine servet ekledi. İşte aşı üreten şirketlerin dünyayı esir alan koronavirüsten kazançları ve borsa değerleri…
12.03.2021 12:44
- Son Güncelleme: 12.03.2021 12:44
BİONTECH - PFİZER (mRNA AŞISI)
Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen Biontech - Pfizer Covid-19 aşısı, dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşısı. Aşı mRNA teknolojisiyle geliştirilirken, aşının -70 santigrat sıcaklığında saklanması gerekiyor.