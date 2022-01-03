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Asgari ücretin 4253 TL olması çalışan annelere de yaradı! Yarım gün çalışan anneye en az 9219 TL

Asgari ücretteki artış doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelerin ödemesini artırdı. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 4 bin 966 lira, işveren de yarım maaş ödeyecek. Asgari ücretli annenin 2 aylık kazancı 9 bin 219 lira olacak...

Çığıl Ön Yener
03.01.2022 07:02 - Son Güncelleme: 03.01.2022 07:02
Asgari ücretin 4253 TL olması çalışan annelere de yaradı! Yarım gün çalışan anneye en az 9219 TL

SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor.

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Asgari ücretin 4253 TL olması çalışan annelere de yaradı! Yarım gün çalışan anneye en az 9219 TL

Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

Asgari ücretin 4253 TL olması çalışan annelere de yaradı! Yarım gün çalışan anneye en az 9219 TL

Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor.

Asgari ücretin 4253 TL olması çalışan annelere de yaradı! Yarım gün çalışan anneye en az 9219 TL

Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin 4253 TL olması çalışan annelere de yaradı! Yarım gün çalışan anneye en az 9219 TL

Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.

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