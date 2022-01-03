Asgari ücretin 4253 TL olması çalışan annelere de yaradı! Yarım gün çalışan anneye en az 9219 TL
Asgari ücretteki artış doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelerin ödemesini artırdı. İlk çocuğunu dünyaya getirene İŞKUR 4 bin 966 lira, işveren de yarım maaş ödeyecek. Asgari ücretli annenin 2 aylık kazancı 9 bin 219 lira olacak...
03.01.2022 07:02
- Son Güncelleme: 03.01.2022 07:02
Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.