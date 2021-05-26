1- 2-3 ve 6 ay geri ödemesiz olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz! Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor!
Peş peşe açıklama yapıldı. 1- 2-3 ve 6 ay geri ödemesiz kredi alabilirsiniz. Kredi kullanacak vatandaşlar en düşük faiz oranını inceliyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan ev, araç ve lüzum kredisi almak isteyen kişiler kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu ve geri ödeme koşullarını merak ediyor. Bazı bankalar tarafından kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 1- 2-3 ve 6 aylık ertelemeli kredi seçeneği de sunuluyor. Öte yandan bankadan kredi almak istediğinizde sizi engelleyebilecek en önemli şey kredi notunuzun düşük olmasıdır. Kredi notu geçmiş harcamalarınıza dayanarak belirlenir. Çeşitli yöntemlerle kredi notunuzu yüksek tutmanız da mümkündür.
Ekonomik açıdan güçlük çeken vatandaşlar çeşitli kredi paketlerine başvuru yaparak bankalara belirlenen faiz oranında borçlanıyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları ise en çok araştırılan bankalar arasında yer alıyor. İşte, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları...
Ziraat Bankası ve VakıfBank resmen açıkladı. Kredi çekecek herkesi ilgilendiriyor. Vatandaşlar ev, araba almak veya ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun kredi seçeneğini ve düşük faiz oranlarını araştırıyor. Kredi geri ödeme şartları da bu konuda büyük önem taşıyor. Kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi faiz oranlarının daha düşük olması nedeniyle devlet bankaları oluyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan kredi çekmek isteyenler güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte bankaların güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası genel ihtiyaç kredileri adı altında müşterilerine tüketici kredisi,tüketici avans kredisi, eğitim kredisi, kredili mevduat hesabı, enerji verimliliği yönetim kredisi, ipotekli bireysel finansman kredisi, bireysel enerji verimliliği kredisi ve dijital krediyi sunuyor.
Ziraat Bankası tarafından tüketici kredisinde müşterilerine yüzde 1,54 faiz oranı uyguluyor.
Araç satın alımında tercih edilen taşıt kredisinde müşterilere yine üzde 1,54 faiz oranı uygulanıyor.
Ziraat Bankası kredilerinden konut kredisinde ise faiz oranı 1,37 olarak uygulanıyor.