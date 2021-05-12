Ve artık belli oldu! Son dakika Başkan Erdoğan açıkladı! Kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz, 100.000 TL veriliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinde yer alan ilave istihdama ucuz kredi dayanağı hayata geçiriliyor. AK Parti'nin verdiği yasa önerisinde yer alan tertip etmeyle Mart ayında ücretsiz izne çıkardığı işçisini klasik çalışmaya geçiren, ilave işçi alan şirketlere ucuz kredi dayanağı başlıyor. İşçi başına 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu garantili kredi kullanımına ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.
Kredi ile ilgili işverene müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Bayramdan sonra başlıyor. Ucuz kredinin detayları belli oldu. İşverene 500 bin liraya kadar kredi verilecek. Kredinin 6 ay geri ödemesiz 3 yıl vadeli olacağı ifade edildi. İstihdamla ilişkin SGK primleri de faizden düşülecek. Böylece kredinin faizlerini büyük oranda devlet üstlenmiş olacak.
İşletmelerin işe aldığı her bir işçinin primi bir yıl boyunca kamu bankalarından kullanacakları krediye mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı bin 610 lira olacak. Kredi, kâr payı desteği bir yıl uygulanacak. Haziran sonuna uzatılan işten çıkarma yasağının ardından istihdamı desteklemek, işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak için Bayram'dan hemen sonra devreye girecek desteğe ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
MAHSUP EDİLECEK 1 YILLIK PRİM TUTARI NE KADAR?
Bir yıl boyunca asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları, bu işletmelerin kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredi faizlerinden mahsup edilecek. Mahsup edilecek 12 aylık prim tutarı ise bin 610 olacak.
KAÇ YIL VADELİ OLMASI PLANLANIYOR?
Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için bir yıl süreyle uygulanacak. İşyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık verilecek kredi 6 ay ödemesiz, 3 yıl ödemeli olarak planlanıyor. İstihdamla ilişkin SGK primleri faizden düşülecek. Böylece kredinin faizlerini büyük oranda devlet üstlenmiş olacak.