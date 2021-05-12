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Dikkat! O kişilere çifte ödeme! Ramazan Bayramı’nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor?

Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'mızı evde geçireceğiz. Ancak bazı sektörler resmi tatillerde dahi çalışıyor. Ramazan Bayramı tatilinde çalışanlara 3,5 günlük bayram mesaisi yatıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar…

12.05.2021 09:02 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:02
Dikkat! O kişilere çifte ödeme! Ramazan Bayramı’nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor?

Bu hafta Çarşamba günü Arefe ve Perşembe günü de Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maalesef pandemi şartları dolayısıyla bayramı evde geçirmek durumundayız.

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Dikkat! O kişilere çifte ödeme! Ramazan Bayramı’nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor?

Hükümetin tam kapanma kararı dolayısıyla getirilen kısıtlamalar 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Dolayısıyla bu süre içinde Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Dikkat! O kişilere çifte ödeme! Ramazan Bayramı’nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor?

Ancak buna rağmen Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçirecek sektörler ve vatandaşlar da bulunuyor. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek.

Dikkat! O kişilere çifte ödeme! Ramazan Bayramı’nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor?

RESMİ TATİL SAYILIYOR
Yasalarımıza göre milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Dolayısıyla 12 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlamak üzere 13-14-15 Mayıs tarihleriyle birlikte 3.5 günlük bir resmi tatil uygulanacak.

Dikkat! O kişilere çifte ödeme! Ramazan Bayramı’nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor?

Resmi tatil olması sebebiyle bayramda da çalışma olmuyor. Çalışmayan işçiler resmi tatillerde işe gitmeseler de maaşlarını tam alıyor. Resmi tatillerde çalışanlara normal yevmiyelerine ilave olarak mesai ücreti de ödeniyor.