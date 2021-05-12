Dikkat! O kişilere çifte ödeme! Ramazan Bayramı’nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor?
Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'mızı evde geçireceğiz. Ancak bazı sektörler resmi tatillerde dahi çalışıyor. Ramazan Bayramı tatilinde çalışanlara 3,5 günlük bayram mesaisi yatıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda çalışana mesai ne kadar ödeniyor? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruyu yanıtladı. İşte detaylar…
12.05.2021 09:02
- Son Güncelleme: 12.05.2021 09:02
RESMİ TATİL SAYILIYOR
Yasalarımıza göre milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Dolayısıyla 12 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlamak üzere 13-14-15 Mayıs tarihleriyle birlikte 3.5 günlük bir resmi tatil uygulanacak.