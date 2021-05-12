Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...

Ancak buna rağmen Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçirecek sektörler ve vatandaşlar da bulunuyor. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek.