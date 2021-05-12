RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...

Ramazan Bayramı'nda birçok kurumda çalışanlar izin yapacak. Ancak sektör gereği çalışması gereken işçiler bayramda ekstra mesai ücreti alabilecek. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek. 3.5 günlük resmi tatil sayesinde bayramda çalışan işçiler ekstra mesai parası alabilecek. Peki işçiler ne kadar mesai ücreti alabilecek? İşte yanıtı!

12.05.2021 09:33 - Son Güncelleme: 12.05.2021 09:33
Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...

Ramazan Bayramı nedeniyle mesai yapacak işçiler bayram mesaisi ücreti alabilecek. Bayramda çalışan işçiler kendi maaşlarını tam alırken buna ilaveten 3.5 günlük bayram mesaisi paralarını da alacaklar. Bu ücret işçilerde yüzde 100 fazlasıyla ödenecek. Bayramlarda yapılacak çalışmaların ücreti para olarak ödenecek ve işçilerin cepleri rahat bir nefes alacak. İşte bayramda çalışma hesaplaması!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...

İşte Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in o yazısı:

Bu hafta Çarşamba günü Arefe ve Perşembe günü de Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maalesef pandemi şartları dolayısıyla bayramı evde geçirmek durumundayız.

Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...

Hükümetin tam kapanma kararı dolayısıyla getirilen kısıtlamalar 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Dolayısıyla bu süre içinde Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...

Ancak buna rağmen Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçirecek sektörler ve vatandaşlar da bulunuyor. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek.

Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...

Yasalarımıza göre milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Dolayısıyla 12 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlamak üzere 13-14-15 Mayıs tarihleriyle birlikte 3.5 günlük bir resmi tatil uygulanacak.