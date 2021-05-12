Bayramda müjdeli haber! Maaşı 3.000 TL olan işçiye günlük 200 TL ek ödeme! Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor...
Ramazan Bayramı'nda birçok kurumda çalışanlar izin yapacak. Ancak sektör gereği çalışması gereken işçiler bayramda ekstra mesai ücreti alabilecek. Hükümetin izin verdiği başta gıda, sağlık, üretim gibi sektörlerde çalışanlar hem kısıtlamadan muaf olacak hem de bayramda çalışma gerekiyorsa bunu yerine getirecek. 3.5 günlük resmi tatil sayesinde bayramda çalışan işçiler ekstra mesai parası alabilecek. Peki işçiler ne kadar mesai ücreti alabilecek? İşte yanıtı!
12.05.2021 09:33
- Son Güncelleme: 12.05.2021 09:33
Ramazan Bayramı nedeniyle mesai yapacak işçiler bayram mesaisi ücreti alabilecek. Bayramda çalışan işçiler kendi maaşlarını tam alırken buna ilaveten 3.5 günlük bayram mesaisi paralarını da alacaklar. Bu ücret işçilerde yüzde 100 fazlasıyla ödenecek. Bayramlarda yapılacak çalışmaların ücreti para olarak ödenecek ve işçilerin cepleri rahat bir nefes alacak. İşte bayramda çalışma hesaplaması!
Yasalarımıza göre milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 3.5 günü buluyor. Dolayısıyla 12 Mayıs Çarşamba öğleden sonra başlamak üzere 13-14-15 Mayıs tarihleriyle birlikte 3.5 günlük bir resmi tatil uygulanacak.