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Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor

Ekonomi haberleri... Yeni tip koronavirüs nedeniyle geçen yıl kötü bir sezon yaşayan Antalya'daki turizmcilerin yüzü bu yıl kasımda da turist hareketliğin devam etmesiyle gülüyor. Antalya'nın geçen yıl 3,5 milyon civarında turist ağırladığını anımsatan Türkiye Otelciler Federasyon (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, kent olarak bu yılı ise 9 milyonun üzerinde bir rakamla kapatmaya hazırlandıklarını bildirdi.

22.11.2021 11:25 - Son Güncelleme: 22.11.2021 11:41
Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını, turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Geçen yıl kötü bir sezon geçiren turizmciler, 2021 yılında aşılama oranının artması ve turizm sezonunun uzamasıyla mutlu oldu.

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Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor

Türkiye Otelciler Federasyon (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, salgın nedeniyle sezonun geç başladığını ancak ilçede hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor

Yaklaşık 600'ün üzerinde tesis ve 200 bine yakın yatak kapasitesine sahip ilçede kasım doluluklarının yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade eden Sili, şunları söyledi:

Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor

"Geçen sene salgın nedeniyle seyahat sektörü olumsuz yönde etkilendi ancak bu yıl aşı oranlarının artması ve Güvenli Turizm Sertifika Programı ile özellikle haziran sonrası hareketlilik yaşamaya başladık. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi talep gördük. Geçen seneye oranla keyifli bir sezon geçirdik. En azından işleri döndürebildik."

Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor

Antalya'nın geçen yıl 3,5 milyon civarında turist ağırladığını anımsatan Sili, kent olarak bu yılı ise 9 milyonun üzerinde bir rakamla kapatmaya hazırlandıklarını bildirdi.

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