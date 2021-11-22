Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor

"Geçen sene salgın nedeniyle seyahat sektörü olumsuz yönde etkilendi ancak bu yıl aşı oranlarının artması ve Güvenli Turizm Sertifika Programı ile özellikle haziran sonrası hareketlilik yaşamaya başladık. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi talep gördük. Geçen seneye oranla keyifli bir sezon geçirdik. En azından işleri döndürebildik."