Turizm sezonun uzaması esnafı mutlu etti: Ruslar gelmeye devam ediyor
Ekonomi haberleri... Yeni tip koronavirüs nedeniyle geçen yıl kötü bir sezon yaşayan Antalya'daki turizmcilerin yüzü bu yıl kasımda da turist hareketliğin devam etmesiyle gülüyor. Antalya'nın geçen yıl 3,5 milyon civarında turist ağırladığını anımsatan Türkiye Otelciler Federasyon (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, kent olarak bu yılı ise 9 milyonun üzerinde bir rakamla kapatmaya hazırlandıklarını bildirdi.
22.11.2021 11:25
- Son Güncelleme: 22.11.2021 11:41
Türkiye Otelciler Federasyon (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, salgın nedeniyle sezonun geç başladığını ancak ilçede hareketliliğin devam ettiğini söyledi.
"Geçen sene salgın nedeniyle seyahat sektörü olumsuz yönde etkilendi ancak bu yıl aşı oranlarının artması ve Güvenli Turizm Sertifika Programı ile özellikle haziran sonrası hareketlilik yaşamaya başladık. Yurt içinde ve yurt dışında ciddi talep gördük. Geçen seneye oranla keyifli bir sezon geçirdik. En azından işleri döndürebildik."