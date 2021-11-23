5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin! PTT'den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi!

Acil nakit ihtiyacı olanlara kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi verilecek. 1.250 TL'den 30 bin TL'ye kadar varan kredi imkanı ile ihtiyaçlarınızı ertelemeyin. Şimdi PTT'den 30.000 TL kredi çekmek isteyen bir kişi 36 ay vade ile geri ödemesini ayda 1.396,35 TL olarak yapabilecek. 30 bin TL kredi için faiz oranı ise sadece %2.59! Kredi tahsis ücreti de alınan krediye göre 6,56TL ile 157,50TL arasında değişiyor. 30 bin TL değil de 10 bin TL kredi çekmek istediğiniz zaman da yine 36 vade ile ayda 465,45 TL geri ödeme planı çıkartılıyor. İşte başvuru detayları...