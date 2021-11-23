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Haberler Ekonomi 5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin! PTT'den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi!

5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin! PTT'den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi!

Nakit ihtiyaçlarınızı ertelemeyin! PTT'den artık ihtiyaç kredisi de alabilirsiniz. PTT kredisi adı altında Aktifbank aracılığı ile 30.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar hemen kendilerine en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerini ilerek kredi başvurusunda bulunabilecek. Üstelik başvurular değerlendirilirken kredi notuna da bakılmayacak. İşte PTT ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları...

23.11.2021 11:28 - Son Güncelleme: 23.11.2021 11:29
PTT’den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi! 5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin

Acil nakit ihtiyacı olanlara kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi verilecek. 1.250 TL'den 30 bin TL'ye kadar varan kredi imkanı ile ihtiyaçlarınızı ertelemeyin. Şimdi PTT'den 30.000 TL kredi çekmek isteyen bir kişi 36 ay vade ile geri ödemesini ayda 1.396,35 TL olarak yapabilecek. 30 bin TL kredi için faiz oranı ise sadece %2.59! Kredi tahsis ücreti de alınan krediye göre 6,56TL ile 157,50TL arasında değişiyor. 30 bin TL değil de 10 bin TL kredi çekmek istediğiniz zaman da yine 36 vade ile ayda 465,45 TL geri ödeme planı çıkartılıyor. İşte başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT’den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi! 5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin

1250 TL'DEN BAŞLAYIP 30 BİN TL'YE KADAR ÇIKAN KREDİSİ İMKANI!

İster 1250 TL çekin, ister 5 bin, ister 10 bin, istersenizde 30 bin! Nakit ihtiyaçlarınız için, %2,59'dan başlayan faizlerle 36 ay vade ile PTT'den ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Nasıl mı, gelin anlatalım!

PTT’den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi! 5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin

PTT kredisi adı altında Aktifbank aracılığı ile 30 bin TL'ye kadar kefilsiz şartsız ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı.

PTT’den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi! 5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin

PTT'DEN İHTİYAÇ KREDİSİNİ NASIL ALABİLİRİM?

En yakın PTT işyerine uğrayın.

Başvuru formunu doldurun.

Kredinizi anında kullanın!

PTT’den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi! 5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin

Aylık / Yıllık Efektif Faiz Maliyeti Tablosu

Kredi Tutarı 10.000 TL

Vade (Ay) 36

Faiz Oranı 2,59%

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