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Haberler Ekonomi Ve açıklandı! Elektrik, su, doğal gaz, telefon borcunuzu devlet ödeyecek! 2 bin liraya kadar destek! 6 milyon kişiye müjde...

Ve açıklandı! Elektrik, su, doğal gaz, telefon borcunuzu devlet ödeyecek! 2 bin liraya kadar destek! 6 milyon kişiye müjde...

6 milyon kişi için bakanlık tarafından müjde verildi. Dar gelirli vatandaşlar için yeni destek düzenlemesi paylaşıldı. Elektrik, su, doğal gaz ve diğer bazı temel ihtiyaçlara ait ödenmemiş borcu olan vatandaşlara devlet desteği sağlanacak. Konuyla ilgili detaylar netleşti. Peki, elektrik, doğalgaz devlet desteği nasıl alınır? Elektrik desteği ne kadar? Devlet desteği başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
25.08.2022 09:17 - Son Güncelleme: 25.08.2022 09:17
Ve açıklandı! Elektrik, su, doğal gaz, telefon borcunuzu devlet ödeyecek! 2 bin liraya kadar destek! 6 milyon kişiye müjde...

Bakanlık tarafından müjde verildi! 2 bin 500 liraya kadar olan borçlara devlet destek olacak! Elektrik, su, doğal gaz ve diğer bazı temel ihtiyaçlara ait ödenmemiş borcu bulunan vatandaşlara müjde! Borcu nedeniyle hacizlik olan vatandaşlar için destek paketi açıklandı.Dar gelirlinin icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dar gelirlinin icralık borçları tasfiye edilecek, dar gelirliyi destekleyeceğiz." dedi. İşte doğalgaz, elektrik, su desteği hakkında tüm merak edilenler...

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Ve açıklandı! Elektrik, su, doğal gaz, telefon borcunuzu devlet ödeyecek! 2 bin liraya kadar destek! 6 milyon kişiye müjde...

Uzun zamandır üzerinde çalışılan dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi. Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları belli oldu.

Ve açıklandı! Elektrik, su, doğal gaz, telefon borcunuzu devlet ödeyecek! 2 bin liraya kadar destek! 6 milyon kişiye müjde...

6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

Ve açıklandı! Elektrik, su, doğal gaz, telefon borcunuzu devlet ödeyecek! 2 bin liraya kadar destek! 6 milyon kişiye müjde...

5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 lira değerindeki icra takibinde bulunan borcunu devlet üstlenecek.

Ve açıklandı! Elektrik, su, doğal gaz, telefon borcunuzu devlet ödeyecek! 2 bin liraya kadar destek! 6 milyon kişiye müjde...

YASAL BİR DÜZENLEME YAPILACAK


Gülşen Coşkun'un pakete dair yaptığı açıklamalarda, "Özellikle Meclis'in açılması ve yasal düzenlemenin geçmesi gerekiyor.

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