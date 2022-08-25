Bakanlıktan 6+6 sınırlamasına uymayana ceza var! Sahibinden 2. el otomobilde 15 Eylül uyarısı
Sahibinden 2. el otomobilde uygulanacak olan 6+6 sınırlaması hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık 81 ilde Ticaret İl Müdürlüklerinin 15 Eylül'den itibaren denetimlere başlayacağını bildirdi. Sınırlamaya uymayanlara ise ceza var.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.
Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verileceği ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilerek bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
NOTERLERİN, SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TAŞITIN KİLOMETRE BİLGİSİNE YER VERMESİ ZORUNLU
Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme zorunluluğu olduğu, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü bulunmadığı ifade edildi.