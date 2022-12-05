Ev sahibi ve kiracı herkesi ilgilendiriyor! Geriye dönük kira farkı talep edilebilir mi? Mahkeme kararını verdi
Ankara'da bir ev sahibi, kira sözleşmesindeki artış maddesine dayanarak kiracılarına dava açarak son 5 yılın zam farkını da talep etti. Ev sahibi 200 kiracısına zam farkı için icra işlemi başlatırken, mahkeme ise emsal bir karar verdi. Peki ev sahipleri geçmişe yönelik kira farkı talep edebilir mi? İşte detaylar...
Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yürürlükte. Beş yılı geçmeyen kira sözleşmelerinde, ev sahipleri kiracılarına 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25'in üzerinde artış yapamayacak. Ancak, 1 Temmuz 2023 sonrası yenilenecek kira sözleşmelerinde kiracı ile ev sahibi arasında farklı bir sözleşme bulunmuyorsa; kanuna göre kira parası TÜFE oranında artırılacak.
200 KİRACISINA İCRA
Eski kiracılarından aldıkları kira parası rayiç kira bedellerinin çok altında kalan ev sahipleri ise daha fazla kira geliri elde etmek için kanundaki boşluklardan yararlanarak ilginç yöntemlere başvuruyorlar. Ankara'da bir sitede ev sahibi, kira sözleşmelerindeki kira artırım maddesini lehine kullanmaya çalışarak kiracılarından yeni dönem kirası dışında son 5 yılın zam farkını talep etti. Davacı ev sahibi, 10 Mayıs'ta 200 kiracısına geçmişe dönük beş yıllık TÜFE oranında zam farkı ödemeleri için icra işlemi başlattı.
MAHKEME REDDETTİ
Hürriyet'in haberine göre Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi, 4 Ekim'de önemli bir örnek karara imza attı. Mahkeme, 2022/543 esas sayılı kararı ile kira artırımının ek kira sözleşmesi şartına bağlı olduğuna dikkat çekti. Davacı ev sahibinin elinde ek kira sözleşmesi bulunmadığı için bu şekilde geçmişe dönük kira farkı talep edilemeyeceğine hükmetti.
Kiracı müvekkileri adına açılan davaları kazanan avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, kiracıları sözleşmede yer alan TÜFE oranında zam maddesine dikkat etmeleri, kira artırımının ek yazılı sözleşme yapılması şartına bağlanması ve kira parasının mutlaka bankaya yatırılması konusunda uyardı. Avukat Gündoğmuş, şu değerlendirmeleri yaptı:
'YAZILI SÖZLEŞME YOK' DİYE
"Türk Borçlar Kanunu'na göre kira alacakları beş yıllık geriye dönük istenebiliyor. Bizim olayımızda, Yenimahalle'de bir sitede ev sahibi, kiraya verdiği dönemde, kiracılarıyla sözlü olarak, 'İki yılda bir zam yaparım' şeklinde anlaşma yapıyor. 2022'ye gelindiğinde enflasyon nedeniyle kira fiyatlarının arttığı gerekçesiyle tüm kiracılarından geriye dönük beş yıllık TÜFE zammı istiyor. Davacı ev sahibi, kira sözleşmesindeki TÜFE zammı maddesini dayanak gösteriyor.