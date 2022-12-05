Ev sahibi ve kiracı herkesi ilgilendiriyor! Geriye dönük kira farkı talep edilebilir mi? Mahkeme kararını verdi

'YAZILI SÖZLEŞME YOK' DİYE

"Türk Borçlar Kanunu'na göre kira alacakları beş yıllık geriye dönük istenebiliyor. Bizim olayımızda, Yenimahalle'de bir sitede ev sahibi, kiraya verdiği dönemde, kiracılarıyla sözlü olarak, 'İki yılda bir zam yaparım' şeklinde anlaşma yapıyor. 2022'ye gelindiğinde enflasyon nedeniyle kira fiyatlarının arttığı gerekçesiyle tüm kiracılarından geriye dönük beş yıllık TÜFE zammı istiyor. Davacı ev sahibi, kira sözleşmesindeki TÜFE zammı maddesini dayanak gösteriyor.