Ve 72 saat sonra netleşiyor! On iki milyon kişi cepleri dolduracak bu gelişmeye kulak kabarttı! SSK Bağ-Kur emeklisine en az...
Bu ay milyonlarca emekli zam tutarını bekliyor. 5 Temmuz Pazartesi günü milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar belli olacak. Bilindiği üzere 6 ayda bir enflasyon rakamlarına göre maaşlara zam yapılıyor. Temmuz ayında hem ikramiye hem de zamlı maaşlarla ek gelir elde edecek gelişmeler yapılacak olan zam miktarına odaklandı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lular için erken maaş da gündeme gelecek. Emekliler yeni kazançlar için ise Ağustos'taki toplu sözleşmeye kilitlenecek. Tahminlere göre zam tutarı tahmini netleşiyor. TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı yüzde 7.66 olacak.
Ve 72 saat sonra netleşiyor! On iki milyon kişi cepleri dolduracak bu gelişmeye kulak kabarttı. Emeklilerin yüzü bu ay çifte kazançla gülecek. Emekliyi gelecek ay ilgilendiren toplu sözleşme ve erken maaş gibi pek çok konu bulunuyor. Temmuz ayı milyonlarca emekli için gelir ayı olacak. Emekliler Temmuz zammını ve ikramiyeyi merakla beklerken Kurban Bayramı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur'lulara erken maaş da gündemdeki yerini alacak. Ağustos ayında toplu sözleşme ise emeklilerin yeni kazançlarını gösterecek. Şimdi milyonlarca kişi zamların belli olacağı 5 Temmuz Pazartesi gününe odaklandı.