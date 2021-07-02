BİM, A101, Migros kurbanlık fiyatları 2021! Marketten kredi kartı ile kurban alınır mı? Kredi kartı ile almak caiz mi?

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte BİM, A101, Migros kurbanlık fiyatları 2021 sorgulamaları da arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Milyonlarca Müslüman vatandaş ibadetlerini yerine getirmek istiyor ve BİM, A101, Migros gibi marketlerin fiyatlarını araştırıyor. Peki Marketten kredi kartı ile kurban alınır mı? Kredi kartı ile almak Diyanet'e göre caiz mi? Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 fiyatlarını da duyurdu. İşte tüm bilgiler…