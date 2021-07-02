2021 yılının rekoru kırıldı, faizler alev aldı! 32 günlük vadeli hesaba hangi banka ne kadar faiz veriyor? 20.000 TL parası olanlar yaşadı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK doğrultusu tarafından peş peşe oluşturulan müdahaleler sonrasında 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları yükseldi. Yaşanan artışın sonrasında bankada parası olanlara iyi haber verildi. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ve en yüksek faiz verenler... Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz.

02.07.2021 12:03 - Son Güncelleme: 02.07.2021 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





