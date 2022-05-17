240 bin liranın üzerinde kredi! Aylık 750 lira taksitle ödeme! SGK’dan faizsiz konut kredisi desteği geldi! Şartlar belirlendi: O belgesi olanlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli ailelere faizsiz konut kredisi desteklerini başlattı. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar kredi için adeta sıraya girmeye başladı. SGK'dan alınan belgeyle birikte Ziraat Bankası'na gidenlere 240 bin liranın üzerinde kredi veriliyor. Vatandaşla geri ödemelerde de zorluk yaşamıyor. Çünkü maaşın dörtte biri kadar taksit ödeniyor. Peki sıfır faizli kredi desteğinden yararlanabilir? Bu noktada Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi önemli. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli ailelere faizsiz konut kredisi desteklerini başlattı. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar kredi için adeta sıraya girmeye başladı. SGK'dan alınan belgeyle birikte Ziraat Bankası'na gidenlere 240 bin liranın üzerinde kredi veriliyor. Vatandaşla geri ödemelerde de zorluk yaşamıyor. Çünkü maaşın dörtte biri kadar taksit ödeniyor. Peki sıfır faizli kredi desteğinden yararlanabilir? Bu noktada Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi önemli. İşte detaylar...
Dar ve orta gelirli ailelere faizsiz konut kredisinde şartlar merak ediliyor. Faizsiz krediden sigortalının kendisi ve ya geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba faydalanabiliyor. Örneğin 3 bin lira aylığı olan bir kişi sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Faizsiz konut kredisi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
Başvurular nereye yapılıyor?
Görev alanına göre Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı ya da SGK il müdürlüklerine dilekçe ile başvurulması gerekiyor. E-devlet üzerinden "Faizsiz konut kredisi ve TOKİ kampanya hak sahipliği belgesi başvurusu" bölümü tıklanarak başvuru yapılabiliyor.
Hak sahipleri de krediden yararlanabilir mi?
Öncelikle malulün kendisine kullandırılıyor. Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta değilse ya da evlendiyse çocuklardan birisine kullandırılıyor. Yetim aylığı almakta olması kaydıyla talepte bulunan çocuklarına müştereken, bunlar olmadığında öncelikle anaya veya babaya bir konut ile sınırlı olmak üzere veriliyor.