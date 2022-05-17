240 bin liranın üzerinde kredi! Aylık 750 lira taksitle ödeme! SGK’dan faizsiz konut kredisi desteği geldi! Şartlar belirlendi: O belgesi olanlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli ailelere faizsiz konut kredisi desteklerini başlattı. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar kredi için adeta sıraya girmeye başladı. SGK'dan alınan belgeyle birikte Ziraat Bankası'na gidenlere 240 bin liranın üzerinde kredi veriliyor. Vatandaşla geri ödemelerde de zorluk yaşamıyor. Çünkü maaşın dörtte biri kadar taksit ödeniyor. Peki sıfır faizli kredi desteğinden yararlanabilir? Bu noktada Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi önemli. İşte detaylar...