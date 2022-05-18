Elinin altında 15.000 TL peşinatı olana 2+1 3+1 0 daire fırsatı! TOKİ'den sıfır faizli konut kredisi için SGK ve Ziraat Bankası'na başvurmak yeterli!
Ev almak isteyen vatandaşlar en avantajlı konut kredisi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TOKİ'nin bazı koşulları sağlayan kişiler için faizsiz konut kredisi imkanı da bulunuyor. Özellikle alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, modern kentleşme ile hayata geçiren TOKİ'nin kampanyalı konut satışı için SGK'ya yoğun ilgi var. Peki, Faizsiz konut kredisinden kimlerin yararlanma hakkı bulunuyor? İşte merak edilenler!
Ev sahibi olmak isteyenler en uygun faiz oranlarını merak edip araştırıyor. Konut alamk isteyenler için TOKİ'den müjdeli haber duyuruldu. Kamu kurumları arasında yer alan ve her ilde ucuz konut kampanyalarıyla ün salmış TOKİ, yeni dönemde de birçok bölgede konut kredisi imkanı sağlıyor. Öte yandan TOKİ'den faizsiz kredi duyurusu geldi. Krediden yararlanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekmektedir. Peki, TOKİ faizsiz kredi desteğinden kimler yararlanabilir? TOKİ 0 faizli kredi geri ödemesi nasıl? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
TOKİ tarafından yapılmış olan resmi açıklamaya göre kurum kapsamında satışa sunulan dairelerden birine sahip olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirmek için yeterli nakdi olmayan vatandaşlara faizsiz kredi hizmeti sunulacağı bildirildi.
TOKİ'den Faizsiz Konut Kredileri Açıklaması
Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Terör Malulleri ile Dul ve Yetimlerine açılan faizsiz konut kredisinin ilk uygulaması 1985 yılında, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa bir madde eklenerek, 01.01.1971 tarihinden itibaren şehit olan polislerin ailelerine Toplu Konut Fonu'ndan 5.000.000 TL faizsiz kredi verilerek başlatılmıştır. 1991 yılında ise Toplu Konut Kanununa bir madde eklenerek bu kredinin kapsamı genişletilmiş ve Emekli Sandığından maaşa bağlanan ve Faizsiz Konut Kredisi için Hak Sahipliği Belgesi alan tüm şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve yetimlerinin de yararlanması sağlanmıştır.