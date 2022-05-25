Vatandaşlara devlet destekli teklif geldi: Siz sepete atacaksınız, Ziraat Bankası 500 TL’sini ödeyecek!

Ziraat Bankası Elektronik Ürün Alışverişi Kampanyası 2022

Türkiye'nin en önemli bankalarından birisi olan ve kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde zamlanan elektronik ürünlere karşın bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka, söz konusu yeni kampanyası için Vatan Bilgisayar ile el sıkıştığını açıkladı.