Vasıflı vasıfsız KPSS'siz sınavsız ilanlar açıldı! 20-48 yaş arası İŞKUR formunu dolduran iş sahibi olacak! 5 ayda 553 bini aşkın kişi…
Bu yıl şimdiden 553 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için 124 bini aşkın işçi aranıyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor. İşte eleman en çok aranan meslekler...
İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.
EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI
İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 139 bin 443, Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
ÖZEL SEKTÖR İLK SIRADA
Nisan'da İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201 bin 285, Ocak-Nisan döneminde ise 704 bin 623 oldu. Açık işlerin 97.5'i özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise en fazla açık iş 'satış danışmanı/uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.
BU MESLEKLERE DİKKAT!
İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana da 553 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 124 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 22 bin 534 kişiyle beden işçisi çekerken, 4 bin 222 kişiyle temizlik görevlisi, 4 bin 53 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 3 bin 687 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor. Özel sektör 2 bin 847 makineci (dikiş), 2 bin 65 konfeksiyon işçisi, bin 797 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 702 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 687 ön muhasebeci arıyor. Bin 640 turizm ve otelcilik elemanı aranması da turizmde alımların devam ettiğini gösteriyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
İŞTE AÇIK İŞTE İLK 30
Beden işçisi (Genel): 22.534
Temizlik görevlisi: 4.222
Satış danışmanı /uzmanı: 4.053