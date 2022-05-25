Vasıflı vasıfsız KPSS’siz sınavsız ilanlar açıldı! 20-48 yaş arası İŞKUR formunu dolduran iş sahibi olacak! 5 ayda 553 bini aşkın kişi…

BU MESLEKLERE DİKKAT!

İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana da 553 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 124 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 22 bin 534 kişiyle beden işçisi çekerken, 4 bin 222 kişiyle temizlik görevlisi, 4 bin 53 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 3 bin 687 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor. Özel sektör 2 bin 847 makineci (dikiş), 2 bin 65 konfeksiyon işçisi, bin 797 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 702 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 687 ön muhasebeci arıyor. Bin 640 turizm ve otelcilik elemanı aranması da turizmde alımların devam ettiğini gösteriyor.