Vatandaşlara bin 259 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri yapılacak! Ve artık netleşti! Hesaplara hemen yatıyor!
Beklenen detaylar geldi. Peş peşe açıklandı! Bakan Yanık SED ödemelerine ait bilgilendirmelerde bulundu. Yazılı açıklamasında, Yaşlı ve egngelli aylıklarının, memur ücretlerine yapılan zamla beraber artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL'den 828,21 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL'den 661,13 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL'den 991,69 TL'ye yükseldiğini bildirdi. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalara göre, zamlanan SED ödemeleri artık bin 259 TL olarak gerçekleştirilecek. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. SED başvurusu sırasında dilekçe, T.C kimlik numarası beyanı, gerekli olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gereklidir.
"Evde bakım yardımı" 1.797 TL'ye çıktı
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa "evde bakım yardımı" yapıldığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL'den 1.797,97 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL'den 1.819,22 TL'ye çıktığını belirtti.
Temmuzda 170.9 milyon TL'lik Sosyal ve Ekonomik Destek sağlandı
Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına ilişkin de bilgi verdi. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti.