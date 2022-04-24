2 yıl geri ödeme olmadan ve 10 yıl vadeli olarak 500.000 TL veriyor! Ziraat Bankası bombayı patlattı! 18 yaş üstü herkes alabilir

Ziraat Bankası Kadın Çiftçi Kredisi

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yeni dönemde ülke içi üretimin artması ve buna bağlı olarak da dışa bağımlılığın azalması için kadın çiftçiler için yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.