Vatandaşlar zil takıp oynadı! Ve sonunda netleşti! 1084 TL,1298 TL ve 2354 TL karşılıksız ödeme yapılıyor!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve bu sayede de topluma kazandırmalarını sağlamak amacı ile çeşitli başlıklar altında hizmetler geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de birçok farklı alanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve evde bakım aylığı isimli sosyal yardım modellerini geliştiren bakanlık, ilgili yardım modellerine ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.