Emekli ya da çalışan fark etmez! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü
Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabiliyor. Kadının çalışması ya da emekliliği maaşı etkilemiyor. Hem babadan hem eşten maaş almak mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor.
18.04.2022 15:38 - Son Güncelleme: 18.04.2022 15:39
Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var.