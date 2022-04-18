Emekli ya da çalışan fark etmez! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü

Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde engel bulunmadığı için bir kişi eşinden maaş alırken hem emekli hem de çalışıyorsa üç maaş birden alabiliyor

