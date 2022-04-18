RAMAZAN İMSAKİYE
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Emekli ya da çalışan fark etmez! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü

Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabiliyor. Kadının çalışması ya da emekliliği maaşı etkilemiyor. Hem babadan hem eşten maaş almak mümkün oluyor. Eşinden dul maaşı alan kişi (erkek ya da kadın fark etmez) eğer emekli ve çalışan ise bu kez üçüncü maaşı da almış oluyor.

takvim.com.tr
Özel haber
18.04.2022 15:38 - Son Güncelleme: 18.04.2022 15:39
Emekli ya da çalışan fark etme! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü

Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var.

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Emekli ya da çalışan fark etme! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü

Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışmanın önünde engel bulunmadığı için bir kişi eşinden maaş alırken hem emekli hem de çalışıyorsa üç maaş birden alabiliyor

Emekli ya da çalışan fark etme! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü

KURUMLARA BAKILIYOR
Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

Emekli ya da çalışan fark etme! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü

En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı. Bu durum 2008 yılı öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu.

Emekli ya da çalışan fark etme! 3 maaş birden alabilirsiniz! İşte 3 maaş alma formülü

Ancak 2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor.

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