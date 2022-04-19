Sosyal yardımlara büyük Temmuz ZAMMI! 1.454, 1.161, 1.741, 3.157 TL'ye yükselecek! Memur, SSK, Bağkur, esnaf, emekli maaşı, evde bakım, 65 yaş, engelli aylıklarına çifte jest!

Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında memur ve emeklilerin yanı sıra yaşlılara, engellilere, evde yakınlarına bakan ve hastalara yapılan ödemelerde de büyük bir artış meydana gelecek. Geçtiğimiz günlerde Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ipuçları gelmeye başladı. Yapılan bu hesaplamalar sonucunda en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969 liraya çıkacak. Peki, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı Temmuz zammıyla kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!