Getir alış veriş yap para iadeni al! 1 Ocak'ta başlıyor... BİM-ŞOK-A101-MİGROS marketlerde yeni dönem!

BİM-ŞOK-A101-MİGROS marketlerde artık yeni dönem vatandaşı mutlu edecek. Çevreye atılan çöpleri azaltmak ve geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla, birçok ülke içecek ambalajlarının geri kazanımı için depozito iade sistemlerini hayata geçiriyor. Depozito sistemi sayesinde bu ülkelerdeki geri dönüşüm oranlarında kısa sürede ciddi artışlar gözlendi. Türkiye'de depozito sistemini uygulamaya başlayacak. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Ambalaj Atıklarının Yönetimi Mevzuatı'nın yenilendiğini belirterek, çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacı ile düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını diledi.

28.06.2021 08:50 - Son Güncelleme: 28.06.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





