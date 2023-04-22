Vatandaşlar kuyumculara akın etti! O ay işaret edildi! Altın fiyatlarında son dakika o durum resmen başladı!

Altın piyasasında son dönemlerde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. Bu durumda Altın Kahini İslam Memiş, gram altının net ne kadar olacağını açıkladı ve yatırımcıları uyardı. İslam Memiş'in açıklamaları ile altın piyasasında yaşanan dalgalanmaların sebebi ve gelecekteki durumu hakkında birçok yatırımcı merak duyuyor. Altın Kahini İslam Memiş'in gram altın hakkındaki açıklamaları ele alınacak ve yatırımcılar için tavsiyeler sunulacaktır.