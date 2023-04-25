82-84-96 metrekare prefabrik ev fiyatları vatandaşları bayram ettirdi! Prefabrik evlerde devlet desteği de var! Nisan ayı kampanyası bomba!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Yaşanan bu felaket sonrasında, insanların binalara olan güveni sarsıldı ve prefabrik evlere olan ilgi arttı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuran vatandaşlar, evlerinin sağlamlığını öğrenmek istediler ve prefabrik evlerin güvenilirliğini araştırdılar. Son yıllarda Türkiye'de meydana gelen doğal afetler, insanların evlerine olan güvenini sarsmış ve prefabrik evlere olan talebi arttırmıştır. Özellikle, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında, prefabrik evlerin avantajları daha fazla fark edildi ve birçok kişi bu evleri tercih etmeye başladı.