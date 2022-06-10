Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda! Gözler oradaydı!
Devlet tarafından yönetilen bankalardan olan Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, taşıt ve ihtiyaç finansmanı hizmetlerini güncelledi. İki katılım bankasının, kendi bünyelerinde hizmete açtıkları finansman hizmetlerine ilişkin örnek hesaplama tabloları yayınlandı.
10.06.2022 09:19 - Son Güncelleme: 10.06.2022 09:19
Devletin katılım bankaları Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara düşük kâr payı oranlı finansman hizmetleri aracılığı ile destek olacaklarını açıkladı. İşte Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın finansman hizmetlerine ve ilgili hizmetlerin örnek hesaplama tablolarına ilişkin ayrıntılar
Vakıf Katılım Bankası Taşıt Finansmanı Hizmeti 2022
Vakıf Katılım Bankası, faiz oranları sıfırladığı, kâr payı oranlarını düşük tuttuğu taşıt finansmanı hizmetinin örnek hesaplama tablolarını yayınladı.