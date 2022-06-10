Vatandaşlar güvence altına alındı! 50, 100, 200 bin TL’lik nakit ödemeler anında hesaplarda! Gözler oradaydı!

Devletin katılım bankaları Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, zorlu ekonomik şartların yaşandığı şu günlerde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara düşük kâr payı oranlı finansman hizmetleri aracılığı ile destek olacaklarını açıkladı. İşte Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'nın finansman hizmetlerine ve ilgili hizmetlerin örnek hesaplama tablolarına ilişkin ayrıntılar