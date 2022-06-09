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3600 ek göstergenin ardından memur ve emekli maaşlarında ikinci artış! Gözler tazminat yansıtma oranında!

Milyonlarca emekli ve memura Başkan Erdoğan tarafından verilen 3600 ek gösterge müjdesinin ardından hem aylık hem de ikramiyeleri etkileyen ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, memur ve emeklilerin aylıklarında ayrıca bir artış daha olacak. İşte detaylar...

09.06.2022 11:33 - Son Güncelleme: 09.06.2022 11:33
3600 ek göstergenin ardından memur ve emekli maaşlarında ikinci artış! Gözler tazminat yansıtma oranında!

Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memurları aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla belirleniyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor.

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3600 ek göstergenin ardından memur ve emekli maaşlarında ikinci artış! Gözler tazminat yansıtma oranında!

Ek göstergenin 8600'e çıkması durumunda en yüksek devlet memuru aylığı da 9500 yerine 10100 rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak.

3600 ek göstergenin ardından memur ve emekli maaşlarında ikinci artış! Gözler tazminat yansıtma oranında!

Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak, böylece memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan da bir artış sağlanacak.

3600 ek göstergenin ardından memur ve emekli maaşlarında ikinci artış! Gözler tazminat yansıtma oranında!

BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.

3600 ek göstergenin ardından memur ve emekli maaşlarında ikinci artış! Gözler tazminat yansıtma oranında!

Ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı-derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseliyor.

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