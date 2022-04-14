RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

2020 yılından bu yana bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bilhassa ilk başladığı sene içinde alınan kapanma tedbirleri nedeni ile esnafların kepenk kapatmasına sebep oldu. Bu noktada hareketlerini durdurmak mecburiyetinde kalan ve dolayısı ile de nakde gereksinimi çoğalan esnaflara, kamu doğrultusundan esnaf kefalet kredisi hizmeti sunulacağı bildirildi. İşte esnaf kefalet kredisi hizmetine dair haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
14.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:05
275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

2020 yılında Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, birçok ülkenin çeşitli tedbirler almasına yol açtı. Salgının başladığı ilk yıl kapılarını kapatan ülkeler, ülke sınırları içerisinde de kapanma kararı aldılar. Ülkemizin de uyguladığı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok dükkân hizmet verememiş ve dolayısı ile de esnaflar geçim derdi içerisine düşmüşlerdir.

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275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

Nerede ise bir yıl boyunca hizmet veremeyen esnaflar, uğradıkları maddi kayıplar çerçevesinde nakit arayışı içerisine girdiler. Bu noktada esnafların mağduriyetlerini gidermek amacı ile esnaf kefalet kredisi hizmeti sunacağını açıklayan kamu bankası Halkbank, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi en az bir yıldır esnaf olan vatandaşlara verilen nakdi desteği kapsayan bir hizmettir. Bu hizmetten yararlanılabilmesi için esnaf odalarına dilekçe aracılığı ile başvuru yapılabilir ya da doğrudan Halk Bankası'na müracaat edilebilir.

275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi Ayrıntıları 2022

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu kampanyalarında esnafları da unutmadığını gösterdi.

275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

Banka, işletme faaliyetlerini yürütebilmek adına nakde ihtiyacı olan esnaf ve KOBİ'lere, 275 bin TL'ye kadar işletme gideri kredisi, 1 milyon TL'ye kadar da işletme yatırımı kredisi hizmeti sunacağını bildirdi.

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