275 bin TL anında hesaba geçiyor! Esnaflara ve kadın girişimcilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!
2020 yılından bu yana bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bilhassa ilk başladığı sene içinde alınan kapanma tedbirleri nedeni ile esnafların kepenk kapatmasına sebep oldu. Bu noktada hareketlerini durdurmak mecburiyetinde kalan ve dolayısı ile de nakde gereksinimi çoğalan esnaflara, kamu doğrultusundan esnaf kefalet kredisi hizmeti sunulacağı bildirildi. İşte esnaf kefalet kredisi hizmetine dair haberin ayrıntıları
14.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 14.04.2022 09:05
2020 yılında Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, birçok ülkenin çeşitli tedbirler almasına yol açtı. Salgının başladığı ilk yıl kapılarını kapatan ülkeler, ülke sınırları içerisinde de kapanma kararı aldılar. Ülkemizin de uyguladığı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok dükkân hizmet verememiş ve dolayısı ile de esnaflar geçim derdi içerisine düşmüşlerdir.
Nerede ise bir yıl boyunca hizmet veremeyen esnaflar, uğradıkları maddi kayıplar çerçevesinde nakit arayışı içerisine girdiler. Bu noktada esnafların mağduriyetlerini gidermek amacı ile esnaf kefalet kredisi hizmeti sunacağını açıklayan kamu bankası Halkbank, ilgili hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.