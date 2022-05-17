📣%25 peşinat ve 120 ay vade imkanı! 📌Düşük bütçesi olanlar yaşadı, açık arttırma tarihleri... 📢TOKİ Eskişehir 2022 başvuru şartları!

BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.



- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

muhammen bedeli 199.999.- TL ye kadar olanlar için 15.000.-(Onbeşbin) TL,

muhammen bedeli 200.000 - 399.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,

