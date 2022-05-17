📣%25 peşinat ve 120 ay vade imkanı! 📌Düşük bütçesi olanlar yaşadı, açık arttırma tarihleri... 📢TOKİ Eskişehir 2022 başvuru şartları!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut projeleri ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor ve güncel ihale tarihleri yakından araştırılıyor. Bu noktada TOKİ Eskişehir 2022 başvuru şartları en merak edilen konular arasında yer aldı ve %25 peşinat ve 120 ay vade imkanı yoğun ilgi görüyor. Düşük bütçesi olanlar da TOKİ açık arttırmaları ile ev sahibi olarak kira ödemekten kurtulabiliyor. TOKİ Eskişehir 2022 başvuru detaylarına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Düşük bütçesi olanlar yaşadı, açık arttırma şekliyle uygun fiyatlı konut projeleri sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ihaleleri, satış duyuruları yakından takip ediliyor. %25 peşinat ve 120 ay vade imkanı sunan TOKİ Eskişehir 2022 başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgiler merak konusu oldu. TOKİ Eskişehir 2022 açık arttırma tarihlerine az bir zaman kaldı ve tüm koşullar araştırılmaya başlandı. TOKİ Eskişehir satış duyurusuna dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK:
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 199.999.- TL ye kadar olanlar için 15.000.-(Onbeşbin) TL,
muhammen bedeli 200.000 - 399.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,