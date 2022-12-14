İndirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022! A101 14 Aralık aktüel kataloğu ÇIKTI! Yudum Ayçiçek yağı 36 TL! İşte diğer kampanyalar...

A101'in Aralık ayı son indirimli ürünleri açıklandı. Çarşamba geldi A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Vatandaşlar bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde merak ediyor. Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Yağı 1 L 56.90'dan 36 TL'ye düştü. Ayrıca Algida dondurmalarda 1 alana 1 bedava kampanyası başladı. 30 Aralık 2022 tarihine kadar bir çok Algida dondurmalarında 1 alan 1 bedavayı kapacak. İşte A101 yeni hafta indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022!