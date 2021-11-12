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Haberler Ekonomi İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR sunduğu eğitim kurslarıyla da meslek öğretiyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden paketleme işi yaparak İŞKUR'dan 5 bin TL'ye yakın maaş alabilirsiniz. Bazı firmalar şirketlerinde yeterli yeri olmadığından ya da iş maaliyetini düşürmek istediğinden uzaktan eleman çalıştırmayı tercih ediyor ve çeşitli ürünlerin paketleme işlerini yaparken hem öğrenip eğlenip hem de para kazanabiliyorsunuz. Özellikle ev hanımları bu iş fırsatına yoğun ilgi gösteriyor ve böylece evlerine ekonomik açıdan destek oluyor. İŞKUR paketleme işi başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

12.11.2021 15:04 - Son Güncelleme: 12.11.2021 15:04
İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

Istahdamlarına tüm hızıyla devam eden İŞKUR evden iş fırsatları sunarak vatandaşlara ek gelir ya da hiç çalışmayan ev hanımlarına ekonomik destek sağlıyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden sadece 3-4 saat çalışarak isterseniz saati arttırıp daha çok iş çıkararak alacağınız geliri de arttırabilirsiniz. Aylık işkurdan İŞKUR'dan 5 bin TL'ye yakın maaş imkanı elde edebilirsiniz. Peki hangi paketleme işleri yapılıyor, İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!

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İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evde paketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir.

İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.

İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

Ülkemizde genelde perakende işi yapan firmaların çok büyük bir alanı paketleme hizmetine gereksinim duymaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla personel istihdam etmek üzere sermaye sahibi değildir.

İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

Bu amaçla paketleme gereksinimi olan işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla evden çalışabilecek insanlardan hizmet alıyor. Siz de böylece paketleme gereksinimi olan işletmeler ya da direk kişiler amacıyla hizmet verebilir ve para kazanabilirsiniz.

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