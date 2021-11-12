İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…
Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR sunduğu eğitim kurslarıyla da meslek öğretiyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden paketleme işi yaparak İŞKUR'dan 5 bin TL'ye yakın maaş alabilirsiniz. Bazı firmalar şirketlerinde yeterli yeri olmadığından ya da iş maaliyetini düşürmek istediğinden uzaktan eleman çalıştırmayı tercih ediyor ve çeşitli ürünlerin paketleme işlerini yaparken hem öğrenip eğlenip hem de para kazanabiliyorsunuz. Özellikle ev hanımları bu iş fırsatına yoğun ilgi gösteriyor ve böylece evlerine ekonomik açıdan destek oluyor. İŞKUR paketleme işi başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
12.11.2021 15:04
- Son Güncelleme: 12.11.2021 15:04
Istahdamlarına tüm hızıyla devam eden İŞKUR evden iş fırsatları sunarak vatandaşlara ek gelir ya da hiç çalışmayan ev hanımlarına ekonomik destek sağlıyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden sadece 3-4 saat çalışarak isterseniz saati arttırıp daha çok iş çıkararak alacağınız geliri de arttırabilirsiniz. Aylık işkurdan İŞKUR'dan 5 bin TL'ye yakın maaş imkanı elde edebilirsiniz. Peki hangi paketleme işleri yapılıyor, İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!