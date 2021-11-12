İŞKUR’dan 5 bin TL’ye yakın maaş imkanı! Evde 3-4 saat çalışmanız yeterli! Hem öğrenin hem para kazanın! Başvuru şartları…

Istahdamlarına tüm hızıyla devam eden İŞKUR evden iş fırsatları sunarak vatandaşlara ek gelir ya da hiç çalışmayan ev hanımlarına ekonomik destek sağlıyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden sadece 3-4 saat çalışarak isterseniz saati arttırıp daha çok iş çıkararak alacağınız geliri de arttırabilirsiniz. Aylık işkurdan İŞKUR'dan 5 bin TL'ye yakın maaş imkanı elde edebilirsiniz. Peki hangi paketleme işleri yapılıyor, İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar!