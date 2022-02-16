Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! Nakit sorunu kalmayacak! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!
Emekli maaşlarına 2022 senesi amacıyla oluşturulan zamların sonrasında maaş ek nakit takviyeleri de açıklanmaya başladı. Genellikle yeni yıldan itibaren çoğu değişik alanda oluşturulan yüksek zamlar emeklileri nakit sıkıntısına soktu. Emeklinin nakit problemlerine çözüm üretmek amacıyla kamu bankalarından makul oranlar sunulmaya başladı. Emeklinin bütün nakit gereksinimlerine yönelik avantajlı oranlarla sağlanan kredinin Halkbank üzerinden sunulması hedefleniyor. 5.000 TL'ye kadar olan nakit gereksinimleri amacıyla bütün emeklilerin en iyi oranlardan yararlanması sağlanacak. Peki emekli maaşına ek nakit desteği nasıl alınır? İşte bütün detaylar
Halkbank'tan Emekliye 5 Bin Lira Destek Ödemesi!
Nakit ihtiyacı çeken ve emekli maaşını Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere en uygun oranlarda kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. Maaşına ek destek arayışında olan ve düşük faiz oranları ile uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kredi kullanmak isteyenlere özel Emekli Mini Kredi fırsatı sunuluyor.
Bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleri ile kullanabilecekleri kredi sayesinde aylık 192,90 TL taksit ödeyerek birçok ihtiyaçları için emekli vatandaşların sayısız ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacak. Emekli maaşını Halkbank'tan alanların yararlanabildiği emekliye özel ihtiyaç kredisine ek olarak geri ödemesiz ödemeler de gerçekleştirilmektedir.
Halkbank'tan Emekliye Geri Ödemesiz Nakit Desteği
Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan vatandaşların ayrıcalıklı kredi fırsatlarından yararlanarak nakit sorunlarını çözmeleri sağlanıyor.
Bunun yanı sıra maaş taşıma işlemlerini tamamlayanlar ve 3 yıllığına emekli maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt edenlere özel 750 TL'ye varan ek ödeme gerçekleştiriliyor. Maaş taşıma şartının dışında başka herhangi bir şart aranmadan vatandaşların rahatlıkla söz konusu ödemelerden yararlanması sağlanmaktadır.