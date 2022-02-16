Vatandaşın gözleri kamaştı! 5.000 TL ödemelerine başlandı! Nakit sorunu kalmayacak! 5 bin lira ek nakit desteği veriliyor!

Halkbank'tan Emekliye 5 Bin Lira Destek Ödemesi!

Nakit ihtiyacı çeken ve emekli maaşını Halkbank üzerinden alan tüm emeklilere en uygun oranlarda kredi desteği sağlanmaya devam ediyor. Maaşına ek destek arayışında olan ve düşük faiz oranları ile uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kredi kullanmak isteyenlere özel Emekli Mini Kredi fırsatı sunuluyor.