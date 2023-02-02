Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi! Memur emeklilerine ise çifte fark ödemesi yapılacak. İlk fark %30 zam bağlamında olacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.