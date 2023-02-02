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Haberler Ekonomi Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıkardı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı. Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge bağlamında ödendi. Bu planlamayla ek göstergesi 600 puan çoğalan emeklilerin aylıklarında 260 lira artış oldu.

02.02.2023 08:40 - Son Güncelleme: 02.02.2023 08:40
Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi! Memur emeklilerine ise çifte fark ödemesi yapılacak. İlk fark %30 zam bağlamında olacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

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Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye minimum bin 823 lira 46 kuruş tutarında zam farkı yatırıldı. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise minimum 5 bin 470 lira ödeme yapıldı.

Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Ek Gösterge Ödemesi De Var

Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge bağlamında ödendi. Bu planlamayla ek göstergesi 600 puan çoğalan emeklilerin aylıklarında 260 lira artış oldu.

Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 sene hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 sene hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira civarında artış getirdi.

Vatandaşın gönlü hoş oldu! Maaşlar bir kere daha artacak! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!

Ek göstergenin 2200'den 3600'e artmasınin emekli aylıklarına tesirleri ise 25 sene hizmeti olanlarda 2 bin 463, 30 sene hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira oldu.

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