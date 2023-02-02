SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45'e çıkacak! İlave 1.777 TL artış!
Emekli ve memurlara Ocak ayında %30 zam artışı sağlandı. Öte yandan emekli ve memur için %15 oranında ek zam iddiaları gündeme geldi. Vatandaşlar bunun doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, memura emekliye ek zam yapılacak mı? İşte detaylar.
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu ve %30'luk artış ceplerine yansıdı. Böylece en düşük emekli aylığı 5.500 TL, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya çıkarıldı. Ek ödemelerle birlikte tutarlar yükseldi. Öte yandan gündemde sık sık ek zam iddiaları konuşulmaya başlandı. Bu iddialar kapsamında maaşlara %15 ek zam ilavesi yapılacağı konuşuluyor. Peki, emekliye memura ek zam gelecek mi? %45 zam iddiları doğru mu? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
YÜZDE 15 EK ZAM GELECEK Mİ?
Son günlerde ortaya atılan iddiaya göre ise memur ve emeklilere yüzde 15 oranında bir ek zam daha yapılması gündemde. İddia gerçekleşirse ; emekli ve memur maaşlarına yüzde 15 zam yapılacak yılbaşında yapılan zam oranı yüzde 45'e çıkarılmış olacak. Ancak bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
SSK, Bağkur 7970 TL, Memura 13.200 TL maaş! İlave 2.115 TL artış! Memura emekliye %45 EK ZAM+ İntibak!