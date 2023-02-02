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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45'e çıkacak! İlave 1.777 TL artış!

SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45'e çıkacak! İlave 1.777 TL artış!

Emekli ve memurlara Ocak ayında %30 zam artışı sağlandı. Öte yandan emekli ve memur için %15 oranında ek zam iddiaları gündeme geldi. Vatandaşlar bunun doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, memura emekliye ek zam yapılacak mı? İşte detaylar.

takvim.com.tr
02.02.2023 12:59 - Son Güncelleme: 02.02.2023 12:59
SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45’e çıkacak! İlave 1.777 TL artış! 5.500 TL üstü alanlar... Memura Emekliye %15 EK ZAM + İntibak Payı!

Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu ve %30'luk artış ceplerine yansıdı. Böylece en düşük emekli aylığı 5.500 TL, en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya çıkarıldı. Ek ödemelerle birlikte tutarlar yükseldi. Öte yandan gündemde sık sık ek zam iddiaları konuşulmaya başlandı. Bu iddialar kapsamında maaşlara %15 ek zam ilavesi yapılacağı konuşuluyor. Peki, emekliye memura ek zam gelecek mi? %45 zam iddiları doğru mu? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45’e çıkacak! İlave 1.777 TL artış! 5.500 TL üstü alanlar... Memura Emekliye %15 EK ZAM + İntibak Payı!

YÜZDE 15 EK ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde ortaya atılan iddiaya göre ise memur ve emeklilere yüzde 15 oranında bir ek zam daha yapılması gündemde. İddia gerçekleşirse ; emekli ve memur maaşlarına yüzde 15 zam yapılacak yılbaşında yapılan zam oranı yüzde 45'e çıkarılmış olacak. Ancak bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

SSK, Bağkur 7970 TL, Memura 13.200 TL maaş! İlave 2.115 TL artış! Memura emekliye %45 EK ZAM+ İntibak!

SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45’e çıkacak! İlave 1.777 TL artış! 5.500 TL üstü alanlar... Memura Emekliye %15 EK ZAM + İntibak Payı!

%15 EK ZAM GELİRSE EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

SSK BAĞKUR

MEVCUT: 5.500 TL

%15 ZAMLI: 6.325 TL

SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45’e çıkacak! İlave 1.777 TL artış! 5.500 TL üstü alanlar... Memura Emekliye %15 EK ZAM + İntibak Payı!

MEMUR

MEVCUT: 11.848 TL

%15 ZAMLI: 13.625 TL

SSK, Bağkur 6.325 TL, Memur 13.625 TL TABAN MAAŞ! Ara fark yüzde 45’e çıkacak! İlave 1.777 TL artış! 5.500 TL üstü alanlar... Memura Emekliye %15 EK ZAM + İntibak Payı!

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