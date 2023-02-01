EYT'LİYE 975 GÜN HESABI! Eksik primi olan EYT’liler primi nasıl tamamlayacak? Borçlanma, ihya, isteğe bağlı ödeme...
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan eksik primi olanlar ya da borçlanmayla EYT kapsamına girecek kişiler harekete geçti. Peki eksik primi tamamlamak isteyenler, EYT'li olmak isteyenler ne yapacak? Kimler, ne yapmalı? İşte EYT'liye 975 gün hesabı...
Heyecanla beklenen EYT düzenlemesi artık gün sayıyor. Meclis süreci başlayan düzenleme yasalaşır yasalaşmaz 2.2 milyonu aşkın kişi hemen emekli olabilecek. Milyonlar yasayı beklerken, eksik primleri tamamlama telaşı da sürüyor. Peki kime, ne kadar prim gerekiyor? Bu süreler nasıl kazanılabilecek? Ne kadar ödeme yapılacak? Merak edilen tüm soruların yanıtları şöyle...
KİMLERE KAÇ GÜN GEREKİYOR?
* SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dahil 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan herkes düzenleme kapsamında bulunuyor. Borçlanmayla işe başlangıcını bu tarihe çekebilenler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kişiler, borçlanmayla gelinen işe başlangıç tarihindeki prim gün şartlarına tabi olacak.
* Emekli Sandığı'na bağlı memurlardan kadınlardan 7200, erkeklerden de 9000 prim günü sağlayanlar EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.
* Mevcut tasarıya göre, SSK'lılardan kadın ise 20 (bu süre doldu), erkek ise 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında prim gününü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Erkek çalışanlardan sigorta başlangıcı 23 Kasım 1980 ve öncesi olanlar ile kadın çalışanlardan 23 Mayıs 1985 ve öncesi olanlar için 5000 prim günü yeterli. Bu tarihlerden sonra sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için kademeli olarak 5975 güne kadar çıkan kademeli prim gün uygulanıyor. Kimilerine 75 gün, kimilerine de 975 gün gerekiyor.