Vatandaşın cebini yakan 'altın'a yeni formül geldi! Talebe yetişilemiyor! 10'da 1 fiyatına satılıyor! Sezon açıldı!

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile beraber şubat ayının ortalarından şimdiye kadar yükselişte hız kesmeyen altın, alıcının cebini yakıyor. Vatandaşlar ise yeni bir çözüm yolu ararken, altın kaplamalı gümüşü seçti. Son zamanlarda fiyat olarak altının 10'da 1'i olan gümüş daha çok satılırken, görünüş olarak pek fark yansıtmayan altın kaplamalı gümüşler ise ayrı rağbet görüyor.

Gümüş veya bakır üzerine kaplanan ince bir altın tabakası, yüzeyin kararmamasını engeller. Altının diğer metallerle alaşımlarına göre farklı renkte kaplamalar da yapılabilmektedir. Altın kaplamanın içinde konulan platin veya nikel, gümüş ve bakır oranına göre Kırmızı, beyaz, ve sarı altın kaplamalar elde edilmektedir.

25.05.2021 08:22 - Son Güncelleme: 25.05.2021 08:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





