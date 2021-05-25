Vatandaşın cebini yakan 'altın'a yeni formül geldi! Talebe yetişilemiyor! 10'da 1 fiyatına satılıyor! Sezon açıldı!
Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Düğün sezonunun yaklaşması ile beraber şubat ayının ortalarından şimdiye kadar yükselişte hız kesmeyen altın, alıcının cebini yakıyor. Vatandaşlar ise yeni bir çözüm yolu ararken, altın kaplamalı gümüşü seçti. Son zamanlarda fiyat olarak altının 10'da 1'i olan gümüş daha çok satılırken, görünüş olarak pek fark yansıtmayan altın kaplamalı gümüşler ise ayrı rağbet görüyor.
Gümüş veya bakır üzerine kaplanan ince bir altın tabakası, yüzeyin kararmamasını engeller. Altının diğer metallerle alaşımlarına göre farklı renkte kaplamalar da yapılabilmektedir. Altın kaplamanın içinde konulan platin veya nikel, gümüş ve bakır oranına göre Kırmızı, beyaz, ve sarı altın kaplamalar elde edilmektedir.
Altın fiyatlarında izlenen yükseliş gümüşe talebi arttırırken, altın kaplamalı gümüş ise çok ilgi görüyor. Kaplama uygulamasının amacı istenilen eşyalara altın görünümü ve rengini vermektir. Bu sayede altın gibi gösterişli ve değerli bir maden ürüne yansımış olur. Bir gümüş takıya, altın görüntüsü vermek için başvurulan en yaygın yöntem altın suyuna batırma yöntemidir. Kaplama tekniklerinin farklı versiyonlarıda bulunmaktadır. Diğer yöntemler; rulolanmış ve altın dolgu teknikleridir. Bu tekniklerde takının üstüne lehim ve kaynak gibi ekipmanlar ile altın sürülmektedir.