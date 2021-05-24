13 milyon kişinin gözü kulağı bu gelişmede! 41 gün sonra zam oranı şekillenecek! SSK Bağ-Kur emeklisi en az...

13 milyon kişinin gözü kulağı bu gelişmede! 41 gün sonra zam oranı şekillenecek! SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının şekillenmesini bekliyor. Ocak ayında ilk zammı belli olan ve geçtiğimiz hafta yılın ilk zamlı emekli bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayını bekliyor. 13 milyondan fazla emeklinin yeni zamlı maaşları Temmuz ayının ilk günlerinde belli olacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı.