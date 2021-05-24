13 milyon kişinin gözü kulağı bu gelişmede! 41 gün sonra zam oranı şekillenecek! SSK Bağ-Kur emeklisi en az...
13 milyondan fazla emekli vatandaş Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bu yıl emekliler için kazanç yılı oldu. Milyonlarca emekli geçen haftalarda yılın ilk bayram ikramiyesini aldı. Önceki yıllarda 1.000 lira ödenerek bayram ikramiyesi bu yıl alınan yeni kararla 1.100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Şimdi gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranıyla ilgili yavaş yavaş ipuçları da geliyor. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak.
13 milyon kişinin gözü kulağı bu gelişmede! 41 gün sonra zam oranı şekillenecek! SSK Bağ-Kur emeklileri yeni maaş zammının şekillenmesini bekliyor. Ocak ayında ilk zammı belli olan ve geçtiğimiz hafta yılın ilk zamlı emekli bayram ikramiyesini alan emekliler şimdi heyecanla Temmuz ayını bekliyor. 13 milyondan fazla emeklinin yeni zamlı maaşları Temmuz ayının ilk günlerinde belli olacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Temmuz ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıkarken, geriye 2 veri kaldı.