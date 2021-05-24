Halkbank'tan 3 farklı kredi paketi: 0 faiz, yüzde 100 indirim fırsatı sunuldu! 100.000 TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda!

USTALIK BELGESİ SAHİBİ OLUP YENİ İŞYERİ KURAN GİRİŞİMCİ ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Bu destekten aynı işletme için başka bir kurum ve kuruluştan hibe desteği alanlar ile son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacaktır.