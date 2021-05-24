Halkbank'tan 3 farklı kredi paketi: 0 faiz, yüzde 100 indirim fırsatı sunuldu! 100.000 TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda!
Kredi çekmek isteyenler için büyük fırsat! Resmen açıklandı. Halkbank esnaf destek kredi paketi ile özel pek çok seçenek sunulurken esnaflara özel sıfır faizli kredi desteği veriyor. Genç esnafa 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı da sunuluyor. Geleneksel mesleklere faizsiz kredi verilecek. KOSGEB destekli krediler için başvuru şartları ve merak edilen diğer detayları açıklayan banka, pandemi sürecinde can suyu olmayı hedefliyor. Peki, Halkbank sıfır faizli esnaf kredisine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında tüm detaylar...
Kredi çekmek isteyenler için büyük fırsat! Resmen açıklandı. Halkbank esnaf destek kredi paketi ile özel pek çok seçenek sunulurken esnaflara özel sıfır faizli kredi desteği veriyor. Genç esnafa 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı da sunuluyor. Geleneksel mesleklere faizsiz kredi verilecek. KOSGEB destekli krediler için başvuru şartları ve merak edilen diğer detayları açıklayan banka, pandemi sürecinde can suyu olmayı hedefliyor. İşte Halkbank Sıfır Faizli Esnaf Kredi paketleri ve detayları...
HALKBANK SIFIR FAİZLİ ESNAF KREDİ PAKETLERİ VE ŞARTLARI
HalkBank Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyet Gösterenlere, Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara ve Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkarlara olmak üzere üç ana kolda sıfır faizli destek kredisi veriyor. İşte başvuru şartları ve detaylar;
KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEK KOLLARINDA FAALİYET GÖSTERENLERE KREDİ! HANGİ MESLEKLER BU KREDİDEN ALABİLİYOR?
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.
KİMLER FAYDALANAMIYOR?
Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.
USTALIK BELGESİ SAHİBİ OLUP YENİ İŞYERİ KURAN GİRİŞİMCİ ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Bu destekten aynı işletme için başka bir kurum ve kuruluştan hibe desteği alanlar ile son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacaktır.