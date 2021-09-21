Vatandaşı mest etti! 50.000 TL'ye kadar da düşük faizli kredi... Kredi desteği müjdesi! Alan gidiyor! 100.000 TL sıfır faizli veriliyor!
Küçükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer alan Van'da, hayvan adedinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkısı ve Ziraat Bankası'nın işbirliğiyle başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında müracaat ve destekler devam ediyor.
Projeden yararlanmak isteyen çiftçilere, Ziraat Bankası'nca 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi olanağı sunuluyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle; küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, mahalli üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.
4500 KOYUN DAĞITILDI
İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeden yararlanan çiftçiler, aldıkları küçükbaş hayvanlarla yıllar sonra göç ettikleri topraklara dönerek hayvancılık yapıyor.
Başvuru Sahibinde Aranılacak Şartlar:
(1)Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
(2)Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,
(3)İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.
(4)Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.
(5)İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.
(6)Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.