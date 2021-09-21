Vatandaşı mest etti! 50.000 TL’ye kadar da düşük faizli kredi... Kredi desteği müjdesi! Alan gidiyor! 100.000 TL sıfır faizli veriliyor!

Projeden yararlanmak isteyen çiftçilere, Ziraat Bankası'nca 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi olanağı sunuluyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle; küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, mahalli üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır.