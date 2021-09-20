İŞKUR 130 bin işçi arıyor! Kamuda da onbinlerce personel alımı yapılacak (Güncel İŞKUR ve memur alım ilanları)
Özel sektör ve kamu, personel alımlarına hız verdi. İŞKUR vasıtasıyla 130 bin işçi aranırken, kamuda da onbinlerce personel alımı için ilana çıkıldı. İŞKUR'da yer alan ilanlara göre, özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor. İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor. İşte en çok personel aranan meslekler.
Kamu ve özel sektör yeni istihdam düğmesine bastı. Personel alımları hız kazandı. Özel sektörün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla aradığı personel sayısı 130 bine dayanırken, kamuda da on binlerce personel alımı için ilana çıkıldı. İş arayanlar ile işvereni buluşturan ve yıl başından bu yana 921 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre, özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
Yüzlerce meslekte açık iş bulunuyor. İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor. Kamuda da en çok istihdam kapısı açılan meslek öğretmenlik. 15 bin öğretmen ataması için başvurular önümüzdeki hafta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bin personel alımına hazırlanırken, yayımlanan ilanlar üniversitelerin de öğretim üyesi-öğretim elemanı başta olmak üzere pek çok kadroya alımlara hız verdiğini ortaya koyuyor.
30 MESLEK BAŞI ÇEKİYOR
Özel sektörde en çok eleman aranan 30 meslek ve bu alanlardaki açık iş sayıları şöyle:
Beden işçisi: 28.808
Temizlik görevlisi: 4015
Satış danışmanı / uzmanı: 2.932
Garson (Servis elemanı): 2.853
Makineci (Dikiş): 2.540
Ambar/Depo görevlisi: 1.802
Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı: 1.768
Konfeksiyon işçisi: 1.763
Paketleme işçisi: 1.683
Ön muhasebeci: 1.636
Şoför-yük taşıma: 1.562
Reyon görevlisi: 1.241
Kasiyer: 1.193
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 1.180
Aşçı: 1.142
Güvenlik görevlisi: 1.068
Bulaşıkçı: 1.007
Forklift operatörü: 960
Aşçı yardımcısı: 931
Elektrikçi: 883
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 854
Büro memuru: 810