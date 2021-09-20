İŞKUR 130 bin işçi arıyor! Kamuda da onbinlerce personel alımı yapılacak (Güncel İŞKUR ve memur alım ilanları)

Yüzlerce meslekte açık iş bulunuyor. İş arayanlar İŞKUR'un internet sitesinden mesleğiyle ilgili iş ilanlarını takip edebilirken, başvurusunu da buradan yapabiliyor. Kamuda da en çok istihdam kapısı açılan meslek öğretmenlik. 15 bin öğretmen ataması için başvurular önümüzdeki hafta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bin personel alımına hazırlanırken, yayımlanan ilanlar üniversitelerin de öğretim üyesi-öğretim elemanı başta olmak üzere pek çok kadroya alımlara hız verdiğini ortaya koyuyor.



