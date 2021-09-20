Başkan Erdoğan’dan NGS Akkuyu’ya sürpriz ziyaret! Türkiye’nin ilk nükleer santralinde çalışan Türk mühendislere moral!

Türkiye'nin ilk nükleer projesinde çalışmaktan onur duyduğunu belirten Kolukısaoğllu,"Rusya'da eğitimden sonra ilk mezun olan öğrencilerdenim. Burada iş imkanımız oldu. 3,5 yıldır burada çalışıyorum. Rus meslektaşlarımız bizlere yardımcı oluyor. Birlikte çok huzurlu bir ortamda mutlu şekilde çalışıyoruz. Akkuyu NGS'de de Türk uzmanların çalışması çok önemli. Burada bilgi paylaşımımız oldukça yoğun." diye konuştu.