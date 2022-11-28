Vatandaşa ilaç gibi geldi! İŞKUR'a 1 ay içerisinde başvuru yapmanız halinde 5137 TL maaş ödemesi yatırılacak!
Belirli gerekçelerle işinden ayrılmak mecburiyetinde kalan ya da kovulan vatandaşlar İŞKUR'a müracaat yapılması durumunda 5137 TL para ödemesi almaya hak kazanıyor. İşte detaylar...
28.11.2022 10:03 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:03
İŞKUR, belirli gerekçelerle işine son verdiği ya da haklı halde işten çıkmak mecburiyetinde kalanlara işsizlik maaşı ödüyor. İşten çıkarılmadan önceki 600 gün süresince işsizlik primi ödemiş olanlar bundan sonra iş arama sürelerinde maaş alabiliyorlar. Eğer 600 gün çalışmaları var ise 180 gün, 900 gün hizmetleri var ise 240 gün, şayet 1080 gün sigortalı çalışmışlar ise 300 gün maaş ödenmektedir.
İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İşten çıkarılma gerçekleştikten sonra ilk 30 gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru İŞKUR'a yapılmaktadır.