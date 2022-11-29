Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı İL İL KONTENJAN LİSTESİ: Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru KILAVUZU ve FORMU 2022! SKPSS şartsız, Temizlik görevlisi, sekreter...

Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli 11 bin 317 işçi ve bin 183 sözleşmeli personel alımı için ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alınacak. Başvuru şartları, kadro dağımı ortaya çıkarken gözler il il kontenjan listesi ve başvuru formuna çevrildi. Öte yandan maaşlar da araştırılıyor. 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi...