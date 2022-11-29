O tarihte emekli olmak daha avantajlı! 1999-2000-2010 yılları kritik! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkes için geçerli! Primi 5825 güne tamamlayan...

Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan askerlik sürenizin 17 ayını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 17 ay geri giderek 1 Eylül 1999 olur ve sizi EYT kapsamına sokar. Bu başlangıca göre emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz.