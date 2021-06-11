Vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Almayan bin pişman olur! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?
Peş peşe açıklanmıştı. Başvuran yaşlılara her ay ödeniyor! Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri arasında yaşlılık maaşı bulunuyor. Enflasyon oranlarının muhakkak olmasıyla beraber yaşlılara ödenen meblağlarda arttı. 65 yaş üstü vatandaşlara her ay ödenen devlet takviyesinin zamlı meblağı ve 2021 senesinde yaşlılık ücreti almak isteyenler için müracaat koşulları sayfamızda yer alıyor. Yaşlılık ücreti sosyal teminatı olmayan yaşlılara sağlanıyor. Devletten her ay 65 yaş maaşı alan vatandaşlar 2020 yılında aylık 711 TL alıyorlardı.
Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri arasında yaşlılık maaşı bulunuyor. Yaşlılık maaşı sosyal güvencesi olmayan yaşlılara sağlanıyor. 65 yaş şartı ile sağlanan bu ödemeler enflasyon endeksli olup 2021 yılı ile birlikte artmıştı. 65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru şartlarına sahipseniz ikametinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilirsiniz. Bu vakıf illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde yer alır.Başvurunuzu şahsen yapmanız gerekiyor. Ayrıca kanuni temsilcinize vereceğiniz vekaletname ile de başvuru yapabilirsiniz.
Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi amacıyla e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurunuzdaki bilgiler çerçevesinde titizlikle yaptığı inceleme sonucunda size muhtaçlık belgesi düzenliyor. Aldığınız muhtaçlık belgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacağınız başvuru sonrasında 65 yaş aylığınız tahsis edilmiş olunuyor.