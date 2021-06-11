Vatandaşa 2.283 lira ödeme yapılıyor! Almayan bin pişman olur! Kimsenin bilmediği bu ödemeler için başvuru şartları neler?

Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri arasında yaşlılık maaşı bulunuyor. Yaşlılık maaşı sosyal güvencesi olmayan yaşlılara sağlanıyor. 65 yaş şartı ile sağlanan bu ödemeler enflasyon endeksli olup 2021 yılı ile birlikte artmıştı. 65 yaşını tamamlamış ve emekli olamamışsanız ve de başvuru koşullarına sahipseniz her Türk vatandaşı gibi sosyal devlet anlayışı kapsamında verilen bu maaşa sahip olabilirsiniz.