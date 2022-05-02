İki devlet kurumu 1668 TL tutarında karşılıksız ödeme yapıyor! Vatandaşın işi tıkırında! İş arayan için duyuruldu: Almak için...
Vatandaşın işi tıkırında! İş arayan için duyuruldu: Almak için... Yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlara karşın işsiz olarak mücadele etmeye çalışan vatandaşlara, İŞKUR ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjdeli haber verildi. İki devlet kurumu, ilgili şartları sağlayan işsiz vatandaşlara, nakdi yardımda bulunulacağını açıkladı. İşte devlet kurumlarının işsiz vatandaşlar için geliştirmiş oldukları nakit hizmetlerinin ayrıntıları
Türkiye İş Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ortaya çıkan zorlu ekonomik şartlara karşın vatandaşın yanında olduklarını gösterecek iki yeni yardım programı geliştirildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın finanse ettiği, Türkiye İş Kurumu'nun ise aracı olduğu nakit yardımı programlarının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşe Yönlendirme Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş arayan ihtiyaç sahipleri için Türkiye İş Kurumu ile iş birliği içerisinde geliştirmiş olduğu yardım programı, İşe Yönlendirme Yardımı ismi ile bilinmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirilmiş olan İşe Yönlendirme Yardımı hizmetinin güncel tutarını net asgari ücretin yüzde 10'u olarak belirlemiştir. Bakanlık, ilgili hizmetinden bir yıl içerisinde en fazla 3 kere yararlanılabileceğini duyurmuştur.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşe Başlama Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mevcutta işsiz olan ancak Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yönlendirildiği iş sayesinde istihdam edilmiş olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için geliştirmiş olduğu ikinci yardım programı İşe Başlama Yardımı olarak adlandırılmaktadır. Bakanlık, söz konusu yardım programının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşmıştır.