İki devlet kurumu 1668 TL tutarında karşılıksız ödeme yapıyor! Vatandaşın işi tıkırında! İş arayan için duyuruldu: Almak için...

Türkiye İş Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ortaya çıkan zorlu ekonomik şartlara karşın vatandaşın yanında olduklarını gösterecek iki yeni yardım programı geliştirildiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın finanse ettiği, Türkiye İş Kurumu'nun ise aracı olduğu nakit yardımı programlarının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.