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Vatandaş sepetini ucuza dolduracak! Tarım Kredi Marketlerinde indirim başlıyor

Son dakika haberi | Tarım Kredi Marketleri'nde 30'dan fazla temel ihtiyaç maddesinde indirim yarın itibarıyla başlıyor. Rafa yansıyacak indirimle beraber un, ayçiçek yağı, şeker, peynir, tavuk eti gibi ürünlerin de içinde bulunduğu birçok üründe fiyatlar ucuzlayacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. İşte Tarım Kredi'deki indirimle ilgili detaylar...

14.08.2022 07:55 - Son Güncelleme: 14.08.2022 07:55
Vatandaş sepetini ucuza dolduracak! Tarım Kredi Marketlerinde indirim başlıyor

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirim başladı. 1.400 markette etiketler değiştirildi. Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak.

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Vatandaş sepetini ucuza dolduracak! Tarım Kredi Marketlerinde indirim başlıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi.

Vatandaş sepetini ucuza dolduracak! Tarım Kredi Marketlerinde indirim başlıyor

İSTİKRARLI FİYAT POLİTİKASI
Tarım Kredi Kooperatifleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıklamıştı. Buna göre, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim planlandı.

Vatandaş sepetini ucuza dolduracak! Tarım Kredi Marketlerinde indirim başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yapılacağını duyurmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zarar edeceğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Aydın, maliyetler artsa dahi uzun süre fiyatları aynı şekilde tutmaya çalışacaklarını anlattı. Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz.

Vatandaş sepetini ucuza dolduracak! Tarım Kredi Marketlerinde indirim başlıyor

Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" diye konuştu.

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