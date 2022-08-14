Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...
Yasalarımız evlenen gençlere çeşitli destekler içeriyor. Bunlardan birisi de çeyiz yardımı... 24 maaş tutarındaki bu ödemenin tutarı ise en az 21 bin TL oluyor. Peki kimler, ne kadar alıyor? İşte detaylar…
14.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 07:00
Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken, evlenecek gençler içinde bir destek mekanizmasını barındırıyor.
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları:
Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.