Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...

Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...

Yasalarımız evlenen gençlere çeşitli destekler içeriyor. Bunlardan birisi de çeyiz yardımı... 24 maaş tutarındaki bu ödemenin tutarı ise en az 21 bin TL oluyor. Peki kimler, ne kadar alıyor? İşte detaylar&hellip;

Çığıl Ön Yener
14.08.2022 07:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 07:00
Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere değişik avantajlar getirirken, evlenecek gençler içinde bir destek mekanizmasını barındırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...

24 maaşlık bir tutardan oluşan çeyiz yardımı da bunlardan birisi.

Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili çok sayıda merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları:

Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...

Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.

Evlenen çeyiz yardımı! En az 21 bin TL! Kimler yararlanabiliyor? Başvuru için süre var mı? İşte detaylar...

Burada yaşa bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

SON DAKİKA